Lo spavento, poi l’attesa. Niccolò Pierozzi vuole provare a prendersi la Fiorentina: i possibili sviluppi sulla fascia destra

Ha fatto preoccupare tutti Niccolò Pierozzi, presentatosi in carrozzina all’Istituto Fanfani di Firenze per degli esami medici specifici. La Fiorentina ha poi comunicato che il classe 2001 fiorentino è stato alle prese con delle ‘problematiche addominali’, non entrando troppo nei dettagli per la privacy. Pierozzi è rientrato alla base dopo il positivo prestito alla Reggina candidandosi come terzino destro nella rosa gigliata, e come pedina chiave e molto preziosa per la compilazione della lista per il campionato.

Il difensore gigliato non occuperebbe un posto in rosa essendo cresciuto nel vivaio, liberando così una casella, come accaduto con Lorenzo Venuti. Le condizioni di Pierozzi al momento restano in monitoraggio, ma il calciatore non ha potuto prendere parte alle amichevoli con Parma e Catanzaro. In rosa oltre a Dodô c’è il classe 2004 Kayode come terzino destro, elemento di grande prospettiva ma senza alcuna esperienza tra i professionisti. La Fiorentina dovrà decidere rapidamente come allestire la corsia per l’imminente inizio di stagione.

La situazione di Pierozzi è sotto la lente d’ingrandimento, c’è attesa di capire soprattutto i progetti di Italiano col calciatore; proprio il tecnico siciliano aveva valutato attentamente il difensore la scorsa estate a Moena. Contratto in scadenza nel 2025, la speranza del calciatore è quella di avere un’opportunità in maglia viola e potrebbe essere arrivato il momento giusto. Altrimenti la dirigenza viola dovrebbe muoversi sul mercato alla ricerca di un calciatore che possa rappresentare un’alternativa nel ruolo di terzino destro…