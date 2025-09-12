​​
Corriere dello Sport-Stadio: Batikean

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si legge di Moise Kean, della visite di Bove al Viola Park e dell'avvicinamento alla gara contro il Napoli.

Prima pagina

In alto si legge: “Dalla Juve alla Fiorentina: una crescita verticale”. E sotto al centro: “Batikean. Moise sulla strada di Gabriel”. 

Pagina 8

Si legge il titolo: “OKean il posto è giusto”. E sotto si parla di Bove: “Che bello rivederti Edo”. 

Pagina 9

C'è l'analisi sul monte ingaggi: “Paperone Moise: stipendio al top dell'era Commisso” e di lato: “Abbraccio viola: 20mila alla prima”.

