Corriere dello Sport-Stadio: Batikean
Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si legge di Moise Kean, della visite di Bove al Viola Park e dell'avvicinamento alla gara contro il Napoli.
Prima pagina
In alto si legge: “Dalla Juve alla Fiorentina: una crescita verticale”. E sotto al centro: “Batikean. Moise sulla strada di Gabriel”.
Pagina 8
Si legge il titolo: “OKean il posto è giusto”. E sotto si parla di Bove: “Che bello rivederti Edo”.
Pagina 9
C'è l'analisi sul monte ingaggi: “Paperone Moise: stipendio al top dell'era Commisso” e di lato: “Abbraccio viola: 20mila alla prima”.
