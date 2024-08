Il tempo delle schermaglie, delle strategie e dei bluff è bello che finito: il count down che porta al campionato recita un -13 che sa (quasi) di allarme rosso. Esattamente come un mese abbondante fa infatti, alla Fiorentina manca del tutto il reparto di centrocampo (perché no, Amrabat non fa parte del progetto e Barak nei davanti alla difesa è solo adattato, se è questo che vorreste urlare disperati).

C'è poco da scherzare insomma, sottolinea il Corriere Fiorentino: Palladino è pronto per la fase tre del suo ritiro, quella in cui avrà intanto tutti i giocatori presenti, gli argentini in particolare. E poi spera di avere anche quelli in arrivo dal mercato, da lui stesso invocati pochi giorni fa. In attesa di ciò però, lui e i suoi sono costretti a partire forte perché il clima che si respira è tra l'incertezza e la preoccupazione, aggiungerci anche qualche passo falso sarebbe fatale.