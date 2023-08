Fiorentina sei già al bivio: la partita contro il Rapid un crocevia importante anche per l'ultimo giorno di mercato

Quarta partita dell'anno e già la Fiorentina si trova a un crocevia importantissimo per la stagione. La partita contro il Rapid rappresenta tanto, tantissimo per la società viola e per l'anno che verrà. La Conference è tra le priorità di Commisso e dei dirigenti viola che, nonostante manchi qualche tassello, hanno speso molto in un mercato volto a rinforzare la squadra per sorreggere il peso di più competizioni.

Se già una di queste, del peso della Conference, dovesse svanire, i piani cambierebbero a un solo giorno dalla fine del mercato. Ci sarebbero troppi giocatori e la società viola dovrebbe trovare una soluzione per sfoltire la rosa in un solo giorno. Un'opzione, però, che a Firenze nessuno vuole prendere in considerazione. C'è da rimontare, non è impossibile. Servirà il supporto degli attaccanti, soprattutto il prescelto di Italiano come punta: Nzola in vantaggio su Beltran. Ora l'angolano deve far vedere di che pasta è fatto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.