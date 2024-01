Non solo Traorè. Il Napoli piomba su un obiettivo della Fiorentina

Nelle ultime ore il Napoli di De Laurentiiis, dopo il disastroso inizio di stagione, risulta essere uno dei club più attivi in fase di calciomercato. L’imperativo di ADL è uno solo: regalare a Mazzarri una rosa capace di rialzarsi e di riacciuffare la zona Champions League. E per farlo la società partenopea è pronta a chiudere diverse operazioni di mercato. Il primo colpo in dirittura d’arriva è l’ex Sassuolo Hamed Traore, seguito anche dalla Fiorentina di Commisso, ma a centrocampo il Napoli segue da vicino anche Barak.

Il Napoli punta un calciatore nel mirino anche della Fiorentina

Ma non solo! Il Napoli è deciso a puntellare anche il reparto difensivo, che sembra essersi smarrito dopo la partenza in estate di Koulibaly. Il nome in cima alla lista di De Laurentiis è un altro profilo che negli ultimi mesi è stato più volte avvicinato alla Fiorentina: stiamo parlando di Arthur Theate, centrale belga ex Bologna oggi in forza al Rennes. Sfumato l’acquisto di Dragusin, passato in extremis al Tottenham, è lui il nome più caldo in agenda. Le parti dovrebbero entrare in contatto già nelle prossime ore, con i partenopei che sono pronti a mettere sul piatto la prima offerta ufficiale.

Il prezzo del difensore belga

La società azzurra sta valutando nomi e profili, cercando il giocatore giusto per quel che riguarda qualità, adattabilità in tempi rapidi e futuribilità. Ed il nome del belga incarna tutte queste caratteristiche. Nelle prossime ore potrebbe partire da Castel Volturno una proposta da circa 18 milioni di euro per il club francese.