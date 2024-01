Ufficiale: La Fiorentina Primavera restituisce indietro un attaccante Guidobaldi torna temporaneamente a casa

Guidobaldi saluta la Primavera viola

Pochissime apparizioni per Filippo Guidobaldi nella prima parte della stagione con la Fiorentina Primavera: l'attaccante classe 2004 era arrivato in estate dalla Recanatese, club con il quale aveva giocato anche in Serie C.

Il comunicato della Recanatese

La società marchigiana ha annunciato il ritorno in prestito di Guidobaldi fino al termine della stagione.