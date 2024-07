Pomini: "Vedrei bene Thorstvedt con Palladino, è simile a Colpani. Berardi? Tutti lo vogliono, ma ancora nessuno si è fatto avanti"

Alberto Pomini, ex portiere del Sassuolo, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per parlare di uno degli obiettivi forti per il centrocampo della Fiorentina e anche di Terracciano. Sentite cosa ha detto:

“Thorstvedt è stata una delle poche note liete del Sassuolo dell'anno scorso, è un centrocampista moderno che segna anche reti importanti. Come caratteristiche, sarebbe simile a Colpani. Io lo vedrei molto bene negli schemi di Palladino, che a Monza utilizzava giocatori di questo tipo".

Poi un pensiero anche su Berardi

“Tutti pensavano che con la retrocessione sarebbe stato più facile comprare Berardi, ma per ora nessuno si è fatto avanti. Carnevali sicuramente non lo svenderà nonostante la Serie B”.

E su Terracciano…

“Ho grande ammirazione per lui, è un portiere che si è guadagnato tutto quello che ha raggiunto. Chiaro poi che la Fiorentina possa pensare di andare su portieri di più alto livello. Sicuramente vorrà mantenere il proprio posto".