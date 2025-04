Durante un intervento a Radio Bruno l'ex difensore viola Alberto Malusci si è soffermato su Ndour, Gudmundsson e su altre personali valutazioni di casa Fiorentina.

‘Manca esperienza a Ndour, deve giocare'

“Ndour quando è arrivato ha fatto vedere che è entrato molto bene nelle partite, a Milano però è entrato troppo timido, senza il piglio giusto. In un campo come San Siro serve altro. Entrare contro il Milan non è facile e lui anche se ha girato tanto non ha grande esperienza, la quale si fa solo giocando. Non ho una spiegazione nemmeno al fatto che sia uscito Gudmundsson, non lo toglierei mai a meno che non chieda il cambio. Può sempre trovare una giocata e sta recuperando adesso la condizione. Se si pensa ai gol fatti in rapporto ai minuti giocati…”.

‘Mandragora dà equilibrio alla mediana viola’

“Palladino è solo il terzo anno che allena e può sbagliare delle valutazioni, solo così può crescere. È un allenatore che ha dei valori, ha i suoi meriti e gli vanno dati. Ha saputo venire fuori da una situazione difficile. Mandragora non mi ha mai entusiasmato alla Fiorentina, ora però è importante per l'equilibrio che dà al centrocampo viola".