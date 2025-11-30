Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina: Vanoli ritrova Dodo dal 1'. Fagioli in mezzo e davanti al fianco di Kean...

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Atalanta e Fiorentina nella gara in programma alle 18.00 a Bergamo.

Le scelte

Vanoli ritrova Dodo a destra, con il brasiliano che si è ripreso dall'infortunio e parte titolare. A sinistra confermato Parisi. In difesa torna Pablo Marì con Pongracic e Ranieri come previsto. Fagioli in regia supportato da Sohm e Mandragora. Davanti con Kean c'è Piccoli.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Scamacca, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino.