Betis, torna il sorriso a Pellegrini: niente di grave per Rodriguez. Contro la Fiorentina...

Dopo il pareggio di Giovedi scorso in Polonia, ed il conseguente passaggio in semifinale di conference League, in vista del doppio scontro contro la Fiorentina di Raffaele Palladino il tecnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha espresso tutto il suo rammarico per le condizioni fisiche di Ricardo Rodriguez. L’ex difensore del Torino è rimasto ko nella prima frazione di gara contro il Jagiellonia: è stato costretto infatti a lasciare il campo al 25° minuto a causa di un fastidio muscolare.

I risultati degli esami sul giocatore: i dettagli

E nelle ultime ore il giocatore classe ’92, rientrato a Siviglia, ha svolto tutti gli esami del caso. Secondo quanto riportato da Marca, il club non ha diffuso un bollettino medico ufficiale, ma si è affidato a una valutazione settimanale. Tutti gli esami svolti da Rodriguez hanno infatti escluso gravi lesioni muscolari e per questo non dovrebbe rischiare l’esclusione in vista del primo atto contro i viola, in programma per il primo maggio.

La palla adesso passa a Pellegrini

Il tecnico degli spagnoli chiarirà comunque la sua situazione nella conferenza stampa pre-partita, in vista del match di lunedì contro il Girona, spiegando se si tratti di uno stiramento muscolare o di un’altra tipologia di infortunio. Tuttavia, secondo le prime indicazioni, Rodríguez potrebbe essere già disponibile giovedì per la sfida casalinga contro il Valladolid al Benito Villamarín.