Venturato: "Kouame si sta confermando, per lui fondamentale il carattere. Fiorentina ed Atalanta meritano un trofeo, mi auguro che..."

Questo pomeriggio l’ex allenatore del Cittadella Roberto Venturato, attualmente alla Spal, ha avuto modo di commentare la stagione della Fiorentina, con particolare riferimento ad una sua vecchia conoscenza: l’esterno ivoriano Christian Kouame. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“Lo ribadisco sempre quando ho l’opportunità di parlare di Christian. Si merita i palcoscenici di adesso, è un giocatore che sta confermando tutte le premesse che aveva palesato da ragazzo. Adesso che è un po’ più maturo può essere un profilo da alta Serie A. Sono molto contento perchè si merita tutto quello che sta ottenendo, anche la Coppa D’Africa conquistata con la Costa d’Avorio ne è la prova. Il ragazzo ha una incredibile determinazione che gli permettono di essere un giocatore che in questa Serie A ci può stare. Nei calciatori contano tanto qualità e talento, ma molto dipende anche dal carattere. Lui è un giocatore che sotto questo punto di vista non è carente, lui stesso ha la voglia di dimostrare che è un giocatore di alto livello”.

Si è poi soffermato sul suo ruolo: “A me piace molto che lui abbia la capacità di adattamento alle esigenze della squadra, quindi che ancora non si sia capito quale sia il suo ruolo ideale non è una cosa negativa. Se devo esprimere un mio parere per quello che l ho conosciuto, credo che possa esprimersi al meglio giocando accanto ad un attaccante di peso: quindi in un certo senso come seconda punta. Con Belotti potrebbe comporre la coppia perfetta”.

Ha poi concluso: “Adesso in Coppa Italia si incontreranno Fiorentina ed Atalanta, due squadre interessanti che meritano di vincere qualcosa e di concretizzare il grande lavoro fatto negli ultimi anni. Mi auguro che entrambe, magari una con la Coppa Italia e l’altra con una coppa europea, riescano a portare a casa un trofeo per i propri tifosi. Me lo auguro sopratutto per la Fiorentina ed i suoi tifosi che sono ormai tanti anni che non vincono qualcosa”.