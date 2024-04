Dopo aver eliminato il Paok Salonicco con due vittorie su due, il Club Brugge di mister Nicky Hayen sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano per un posto nella finale di Conference League di scena ad Atene il prossimo 29 maggio, nelle date che trovate riepilogate qui . La squadra delle Fiandre ha vinto il proprio girone eliminatorio con 5 successi ed un pareggio, per poi eliminare il Molde agli Ottavi di Finale prima di superare i greci del Paok ai quarti e vedersela adesso con la Fiorentina.

Rosa molto giovane con alcuni elementi notevoli

Con il Club Brugge per la Fiorentina il livello si alza, e di parecchio, rispetto ai cechi del Viktoria Plzen. La compagine belga possiede una rosa di calciatori molto giovani (appena 24,85 anni di età media) e talentuosi, nella quale spiccano elementi di prospettiva e qualità ma anche esperienza. Il terzino sinistro classe 2003 Meijer, scuola Groningen, è un calciatore forte fisicamente ma anche dotato di ottima tecnica; da seguire anche l'altro laterale, il 2005 Sabbe. Mediana solida col nigeriano Onyedika, 2001 destinato a squadre più prestigiose a breve, sulla trequarti il capitano Vanaken (1994) è l'uomo di riferimento: 440 presenze, 125 reti e 90 assist per il roccio centrocampista belga.

Il capitano e cardine del Club Brugge, Hans Vanaken

Il talento fulgido di Nusa, la fisicità di Igor Thiago…a termine

Il centravanti della squadra di Hayen è già stato ceduto al Brentford per oltre 30 milioni di euro, e si trasferirà in Premier League la prossima estate: si tratta del 2001 brasiliano Igor Thiago, punta di struttura protagonista con ben 24 reti stagionali. Versatile, mobile e di grande tecnica il 2005 Antonio Nusa, attaccante norvegese di sicuro avvenire; notevole l'annata anche di Andreas Skov Olsen, ala mancina ex Bologna, 23 gol stagionali. Il calciatore danese è però attualmente infortunato e da valutare per il doppio confronto con la Fiorentina. Da non sottovalutare anche il ‘tracagnotto’ Ferran Jutglà, spagnolo scuola Espanyol, attaccante di scorta spesso letale in area di rigore.