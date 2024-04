Sarà il Club Brugge l'avversario della Fiorentina in semifinale di Conference League: ecco quando si giocheranno le due partite

Sarà il Club Brugge l'avversario della Fiorentina in semifinale di Conference League. La squadra belga ha infatti vinto 2-0 sul campo del PAOK Salonicco, sigillando l'1-0 dell'andata che già la poneva in una condizione di vantaggio. Sono bastati 33 minuti a Jutgla per sbloccare il match, e sempre lui ha raddoppiato nella ripresa.

Andata a Firenze, ritorno in Belgio

Fiorentina-Club Brugge dunque la semifinale, e sono già ufficiali anche date e orari. L'andata si giocherà al Franchi di Firenze giovedì 2 maggio alle ore 21, mentre il ritorno in terra belga andrà in scena eccezionalmente mercoledì 8 maggio alle ore 18,45.