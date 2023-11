Il procuratore Massimo Brambati ha espresso la sua opinione sulla gestione della Fiorentina, paragonandola al caso Milan, e accennato anche alla prossima sfida di campionato. Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: “Proprietà straniere come la Fiorentina, ma anche l'Inter, hanno fatto benissimo ad affidarsi e a tenersi elementi che sanno di calcio. Anche al Milan, Massara-Maldini era un binomio perfetto, poi si è scelto altro”.

Su Jovic: “Il Milan non può contare su di lui come su Okafor, non hanno soddisfatto le esigenze. Di fatto la squadra è ancora aggrappata al solo Giroud”.