Bonan: "Alla Fiorentina manca poco per ambire alla Champions. Beltran e Nzola? Ho fiducia, ma per ora il problema dell'attaccante rimane"

Il giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione della Fiorentina: “Il rammarico è sempre lo stesso, cioè che manchi qualcosina per fare il definitivo salto di qualità e lottare per i primi quattro posti. Il problema dell'attaccante è rimasto, ho fiducia in Beltran e Nzola ma al momento non sono messi nelle condizioni giuste per esprimere le loro qualità. E poi manca un difensore bravo sia in marcatura che con i piedi”.

Poi ha aggiunto: “Italiano conferisce alla Fiorentina un'idea di gioco ben precisa. Le finali perse sono un dettaglio, questa squadra non è perfetta ma è guidata da un allenatore coraggioso come pochi se ne vedono oggi. Certo, avere coraggio significa anche cambiare e mettersi in discussione”.