Galli: "Qualche gol adesso deve arrivare anche da Duncan e Ikoné. Rinnovi? Prima bisogna capire se rimane Italiano"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato così a Lady Radio: “La speranza è che i gol si continuino a distribuire su tutto il fronte d'attacco, e magari che ne arrivi qualcuno anche da Barak e Duncan. Non si può sempre sperare che segnino Nico Gonzalez e Bonaventura. Ikonè? A Napoli fu bravissimo in entrambe le fasi, secondo me è quella la partita da prendere ad esempio. Se poi in un campionato ci mettesse anche cinque o sei gol sarebbe perfetto”.

E poi sui rinnovi: “Quando prolunghi un contratto le aspettative si alzano. Qualche giocatore fa gola, altri meno, ma il rischio è di perdere qualcuno se non gli offri il rinnovo. La società deve avere le idee chiare sul futuro, ma questo dipende anche dal fatto che rimanga o meno Italiano”.