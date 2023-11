Bonaventura e non solo: la Fiorentina pronta a chiudere le trattative per tre rinnovi importanti. Pierozzi e Mina, invece...

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto su quelle che sono le scadenze dei contratti in casa Fiorentina, con tanti giocatori con l'accordo che terminerà o nell'estate 2024 o in quella del 2025. Occorre precisare che solo il contratto di Castrovilli, per chi ha il contratto in scadenza a giugno 2024, non prevede opzione in mano alla Fiorentina di rinnovo di un altro anno.

Tra questi ci sono Bonaventura, Duncan e Kouame. Sul primo la Fiorentina sta lavorando da tempo e a breve potrebbe arrivare la firma sul rinnovo biennale, ben prima che il giocatore tocchi quota 25 presenze stagionali (obiettivo dopo il quale scatterà il rinnovo automatico). Gennaio, invece, potrebbe essere il mese buono per le firme di Duncan e Kouamé, sempre fino al 2026.

Tra gli altri in scadenza nel 2024 anche Pierozzi e Mina, il cui prolungamento verrà valutato in base al rendimento stagionale.