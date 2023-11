A un evento svoltosi ieri al Viola Park sul tema del ticketing, ha parlato il dg della Fiorentina Joe Barone, intervenendo sia sull'argomento del giorno che sull'Artemio Franchi. Queste le sue parole riportate da La Nazione: “Parlo tanto con i colleghi delle varie squadre per capire cosa fanno per quanto riguarda la biglietteria. Abbiamo fatto tante iniziative, alcune hanno funzionato e altre no. Ad esempio andrebbe messo un tetto massimo ai biglietti del settore ospiti, per garantire una copertura totale di quei settori”

E sul Franchi: “Stadio vecchio che rende impossibile il lavoro. Il nostro calcio ha problemi: quando c'è un calcio d'angolo a Firenze, non vedere nessun tifoso dietro il giocatore non è una bella immagine”