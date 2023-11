Per la prima volta dopo la Juve, El Vikingo torna in gruppo. Mentre Kayode...

Allenamento odierno per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In questa sosta per le Nazionali, la squadra viola si è allenata come di consueto al Viola Park, ritrovando in gruppo anche un pezzo forte dell'organico gigliato.

Come sta Beltran?

Quest'oggi ha lavorato per la prima volta in gruppo, dopo la botta al costato presa contro la Juventus, Lucas Beltran. Vista anche la penuria realizzativa di Nzola, il recupero dell'argentino verrà accelerato in vista della sfida del Meazza, dove la Fiorentina si troverà davanti il Milan.

E Michael?

Kayode invece ancora non è rientrato in gruppo del tutto. Ha ricominciato a correre, ha fatto sapere di stare meglio ma oggi ha svolto del lavoro in palestra. La sua convocazione per il Milan resta quindi ancora in dubbio. Ma di tempo ce n'è.