Bianco pronto per la Fiorentina? Nesta: "Ragazzo e giocatore maturo, basta sentirlo parlare"

Tra i giocatori di proprietà della Fiorentina in prestito, uno di quelli che trasmettono più curiosità è sicuramente Alessandro Bianco. Con Italiano ha già esordito in prima squadra e c'è da capire se, dopo un'annata in Serie B con la maglia della Reggiana, sarà pronto per tornare a Firenze e trovare spazio nella prossima stagione.

Le parole al miele di Nesta

Intanto di Bianco ha parlato il suo allenatore alla Reggiana Alessandro Nesta: “Quando è arrivato - si legge sul Resto del Carlino - era già pronto. Intendo sia tecnicamente che caratterialmente, bastava sentirlo parlare per capire che era un ragazzo e un giocatore maturo”.