Giancarlo Antognoni, ex numero 10 e bandiera della Fiorentina, svolge attualmente il ruolo di capo delegazione della Nazionale italiana under 21. In estate gli Azzurrini saranno impegnati nell'Europeo di categoria e Antognoni ha rilasciato una lunga intervista definendosi pronto ad emozionarsi ancora.

Nel corso dell'intervista, Antognoni ha parlato anche del centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: “E' uno dei più pronti insieme a Prati, ma è chiaro che deve cominciare a giocare di più nel suo club dove finora ha avuto poco spazio. Sono un gradino sopra Baldanzi e Pisilli, calciatori già rodati che rappresenteranno degli elementi cardine all'Europeo insieme ai fratelli Esposito”.