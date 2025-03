Il Milan del futuro vuole vestirsi d'azzurro: per la difesa piace Comuzzo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, in casa Milan sono in corso riflessioni sul futuro della dirigenza, mentre la stagione della squadra di Concieçao fatica a decollare. Si guarda già alla prossima stagione e alla volontà, indipendentemente da chi ci sarà a fare mercato, di puntare tutto su una nuova generazione di talenti italiani. Soprattutto se il Milan conquisterà l'accesso alle coppe europee per il prossimo anno.

Per la difesa piace moltissimo Pietro Comuzzo, centrale della Fiorentina già a gennaio al centro di innumerevoli voci di mercato che lo avevano visto molto vicino al Napoli. Su di lui ci sono anche altre squadre, ma i rossoneri lo guardano con profondo interesse. La priorità della società milanese, però è in altri reparti. Un altro nome che piace molto è quello di Lorenzo Lucca.