Sorrisi e una disarmante capacità di incidere nelle partite. E l'Atalanta manca all'appello sul taccuino da big di Gudmundsson

Si è ritrovato Albert Gudmundsson alla Fiorentina, dopo un inizio di stagione che lo aveva visto, per un motivo o per un altro lontano dal campo. Tra infortuni e processo, l'islandese ex Genoa ora è pronto a riprendersi le soddisfazioni mancate dal suo arrivo a Firenze.

E anche il suo sorriso vispo è quello di un ragazzo, ma l'esperienza è ormai quella di un uomo navigato, con la disarmante capacità di apparire e scomparire dalle partite, sapendo quando e come incidere. Soprattutto nelle gare contro le big.

A proposito di big. Dopo il gol alla Juventus (che si conferma essere la vittima illustre preferita), sul taccuino delle grandi squadre a Gud mancano Inter e Atalanta. Proprio la Dea sarà il prossimo avversario della squadra viola al Franchi. E l'islandese vuole spuntare un'altra casella della sua lista di vittime sportive. Al futuro, poi, ci si penserà tra qualche settimana.