Italiano: "Beltran era stremato, ha fatto una trasformazione straordinaria. Arthur fuori? Abbiamo pensato che..."

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta contro il Milan ha detto: “Il 2-1 potevamo evitarlo, non permettendo a Reijnders di mettersi fronte porta e poi chiaramente Leao è più veloce dei nostri. La squadra ha creato, il loro portiere ha fatto due parate importanti e se avessimo ottenuto il pareggio non ci sarebbe stato molto da dire. Abbiamo messo in difficoltà uno squadrone in grande forma”.

E poi: “Grandi prestazioni in casa, ma fuori casa dobbiamo dare di più, essere più concreti. Non dobbiamo perdere né entusiasmo, né voglia di ottenere il risultato, pensando sempre di onorare il nostro direttore che non c'è più e che avrebbe apprezzato il fatto di vedere diversi giocatori nostri stremati a fine partita”.

Su Beltran: “L'ho visto anch'io che stava facendo bene e continuo a fargli i complimenti per come si è trasformato in questi mesi. Ma era stremato, non ce la faceva più. Se avesse avuto energie sarebbe rimasto in campo sicuramente”.

Grande spinta del pubblico stasera: “La vicinanza del popolo viola, almeno personalmente, l'ho percepita in quei giorni drammatici in cui è successo quello che sapete tutti. La spinta dello stadio credo che i ragazzi l'abbiano sfruttata e hanno fatto vedere un grande cuore”.

Su Arthur: “Vedendo le ultime uscite del Milan fosse più importante mettere un po' di muscoli, rinunciando ad un po' più di qualità. Nelle prossime partite prepareremo qualcos'altro”.