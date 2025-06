Biasin: "Ci si lamenta degli ultra-trentenni in Serie A ma ci sono delle eccezioni. E Dzeko alla Fiorentina è una di queste"

Fabrizio Biasin si è espresso su Edin Dzeko alla Fiorentina su Tuttomercatoweb.com:

"Dzeko è arrivato alla Fiorentina e qualcuno dice “che vergogna, basta ultra-trentenni!” e dice cose vere, ma poi ci sono le eccezioni e Dzeko è sicuramente una di quelle. Anche De Bruyne (34 anni) al Napoli è una grandissima eccezione, Luka Modric (40) al Milan, pure. Ecco, forse non sono buone notizie per il calcio italiano che “punta sui vecchi”, di sicuro sono ottime notizie per le squadre che se li ritrovano nello spogliatoio.

Non esistono giocatori troppo vecchi, semmai giocatori non abbastanza forti".