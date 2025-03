Toni: "Oggi in campo ci sarà da divertirsi. Kean? L'ambiente viola gli ha fatto un gran bene"

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina tra il 2005 e il 2007 e nella stagione 2012-13, è stato intervistato nel pre-partita del Pepito Day.

“Sono qua per Pepito, ma tornare a Firenze è sempre bello. Siamo tanti ex giocatori, ci siamo ritrovati qua, chi invecchia di più e chi meno, ma ci sarà da divertirsi. Kean in Nazionale? L'ho visto anche contro la Juventus, è forte ed è cresciuto tanto, l'ambiente viola gli ha fatto bene per fare l'ultimo step per diventare un centravanti veramente importante. Con la Germania non è andata benissimo, ma giochiamo il ritorno a Dortmund: io ho bei ricordi lì…”