La Juventus segue Shpendi e prova ad anticipare la concorrenza

10 gol in 16 partite in Serie B. Cristian Shpendi continua a stupire tutti a Cesena e diverse squadre di Serie A lo monitorano per rinforzare il proprio reparto offensivo. Lo segue la Fiorentina, così come il Napoli, ma secondo Tuttosport anche la Juventus starebbe seguendo l'attaccante di origine albanese.

I bianconeri vorrebbero anticipare tutta la concorrenza acquistandolo a gennaio per poi lasciarlo in prestito al Cesena fino alla fine della stagione. Una soluzione, quella del prestito fino a fine stagione in Romagna, che piace sia al Cesena che al giocatore.