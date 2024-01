Terracciano: 5,5 Non passa molto tempo prima di dover intervenire e mettere in angolo una conclusione insidiosa di Politano. Purtroppo Simeone lo secca con un diagonale imprendibile. Ci mette tanto ad andare giù sul terzo gol. A proposito, tre tiri e mezzo e tre reti del Napoli.

Kayode: 6 Riesce contemporaneamente a contenere Kvara e a proporsi in attacco. Ma difetta in qualità della giocata, con tanti errori di misura tra passaggi e cross.

Milenkovic: 5,5 Decide di voler anticipare Kvara e invece finisce per offrirgli l'appoggio per far partire in contropiede Juan Jesus. E' così che il Napoli costruisce l'azione del vantaggio. E anche sul raddoppio non è propriamente perfetto.

Martinez Quarta: 5,5 Rispetto al difensore viola, Simeone sul suo gol, fa un fuori linea che lo taglia completamente fuori. Prova a rifarsi con un colpo di testa ravvicinato, ma Gollini si allunga in tuffo e respinge. Un paio di interventi significativi tra il primo e il secondo tempo per evitare situazioni potenzialmente pericolose. Faraoni: SV.

Biraghi: 5 Quello di Simeone è un movimento che non riesce a leggere Quarta. Ma il capitano viola lo vede, eccome. Eppure non ce la fa a stringere prima sull'avversario e a recuperare poi. Sorpreso anche nella serata di Supercoppa. Si fa anche ammonire nel secondo tempo di fatto segnando così la sua sostituzione. Parisi: 5 Marcatura totalmente sbagliata sulla rete del 2-0 di Zerbin.

Arthur: 6,5 L'unico ad essere lucido dall'inizio alla fine. Quello che spesso arriva primo sul pallone e ne perde pochi, pochissimi.

Duncan: 5,5 Zerbin, che sembrava morto dopo aver sbattuto la testa sul palo, lo semina in velocità per il 3-0. Prende tanti palloni, ma alcune scelte sono alquanto frettolose.

Ikone: 4 A seguito di una punizione battuta corta, si ritrova a poter concludere dentro l'area di rigore del Napoli. Poi si inventa una fuga sulla destra dove supera agevolmente Mario Rui. Ma in entrambe le circostanze, sul più bello, gli viene contrato il tiro in porta. Non ce la fa a contenere Juan Jesus che parte da dietro e dà il via all'azione del gol di Simeone. Si accende al 42' quando stoppa un pallone difficile, salta Mario Rui e guadagna un rigore. E lo calcia proprio lui, spedendo il pallone direttamente nel golfo Persico, come a dire: faccio un fiore e poi… Sottil: 5 Incide poco.

Bonaventura: 5,5 Spazio ce l'ha e riesce a trovarlo, ma non lo sfrutta a dovere. Potrebbe fare più male al Napoli ma stringi, stringi punge poco. Barak: SV.

Brekalo: 4 C'è da dire che è davvero coerente, perché ogni volta che scende in campo dà sempre lo stesso apporto alla squadra, vale a dire nullo. Ci mette 46 minuti per toccare, male, il suo primo pallone. Nzola: 5 Un paio di movimenti interessanti, con i quali taglia la difesa azzurra. Peccato però che poi non riesca a confezionare un passaggio per i compagni come si deve.

Beltran: 5,5 Segna al 28', ma è una gioia effimera perché riceve un assist da Bonaventura che era in fuorigioco al momento della sua giocata. Altra conclusione ad inizio ripresa, parata a terra da Gollini. Due palloni giocabili e due volte becca la porta, ma niente di più.

Italiano: 4 Al di là delle scelte iniziali, delle sostituzioni e quant'altro, sicuramente sta diventando fallimentare la gestione dei rigori. Altro tiro dal dischetto, altro interprete che si presenta dagli undici metri e altro errore che condiziona la gara. Sarebbe l'ora di imporsi e decidere chi, in assenza di Gonzalez, debba calciarli e magari anche segnarli.