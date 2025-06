Il futuro del terzino destro della Fiorentina Dodô sembra ormai essere lontano da Firenze e dalla club gigliato. Il brasiliano, da sempre attaccato al club e alla città, negli ultimi mesi ha palesato la mancanza di interesse da parte del club in vista del rinnovo e per questo ormai da mesi è alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione. La dirigenza della Fiorentina, nonostante la situazione sembri essere critica, fino all'ultimo proveranno a trattenere il brasiliano proponendogli un rinnovo a cifre piu alte.

Le intenzioni del brasiliano spingono la Fiorentina a trovare un sostituto

Nel frattempo però, come sottolineato nelle ultime settimane, la Fiorentina continua il casting per trovare un eventuale sostituto. Ed il nome piu in voga adesso sembra essere quello di Andrei Ratiu, attualmente in forza al Rayo Vallecano. Il romeno è però finito nel mirino di molti club europei, che nelle prossime settimane potrebbero scatenare una vera e propria asta per lui. Il Vallecano però resta inamovibile: per assicurarsi le prestazioni del terzino servirà pagare la clausola rescissoria di 25 milioni presente all'interno del suo contratto.

La Fiorentina dovrà superare la concorrenza della Roma e di altre big europee

Questà è la cifra a che il club madrileno considera imprescindibile per lasciarlo partire: chi desidera assicurarsi le prestazioni del laterale destro dovrà versare l'intero importo. Il Villarreal, ex squadra del giocatore, detiene ancora il 50% dei diritti sul suo cartellino e ha una clausola di riacquisto fissata a 7 milioni di euro. Questo dettaglio rende la situazione ancora più interessante. Tra i club più attivi ci sono appunto la Fiorentina, ma anche Roma e Lazio, tutte pronte a rinforzare il loro reparto di destra. La Roma, in particolare, avrebbe già avviato i contatti, cercando di ottenere un piccolo sconto sul prezzo. sulle sue orme ci sono però anche Barcellona, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Real Betis.