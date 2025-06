L’affare era nell’aria ormai già da qualche settimana ma adesso è ufficiale: Kevin De Bruyne sbarca in Serie A, sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il giocatore è atterrato quest’oggi a Roma dove nel pomeriggio svolgerà le consuete visite mediche del caso a Villa Steward.

De Bruyne è sbarcato in Italia per le visite mediche. Adesso manca solo la firma sul contratto

A dare l’ufficialità dell’accordo è lo stesso club partenopeo che, con un post sui propri canali social, ha di fatto sancito l’arrivo del belga: “Kevin is proud to be one of us!”. Io centrocampista dopo aver svolto tutti gli esami si recherà nella sede della Filmauro per mettere nero su bianco il contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis. Per lui è pronto un accordo biennale con opzione per il terzo anno, con uno stipendio che si aggira attorno ai 6 milioni al quale si aggiunge un bonus di 10 milioni al momento della firma.

Questo l’annuncio del Napoli su Instagram: