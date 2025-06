Non verranno riscattati dai loro club e torneranno a Firenze: Pradè è al lavoro per piazzare alcuni esuberi

Come sottolineato in precedenza quest’oggi Tuttomercatoweb, ad una settimana dalla scadenza dei prestiti, ha cercato di fare il punto di alcuni dei giocatori che a Luglio potrebbero tornare a vestire la maglia della Fiorentina. Ed oltre a valutare quale possa essere il futuro di Gudmundsson, il portale ha cercato di fare il punto della situazione su due degli esuberi della squadra di Raffaele Palladino: stiamo parlando di Johnatan Ikone e Josip Brekalo, entrambi accantonati dall’ormai ex allenatore gigliato.

Ikone e Brekalo tornano “alla base”

Secondo quanto riportato entrambi dovrebbero fare il loro ritorno alla Fiorentina, anche se una loro permanenza a Firenze sembra ormai quasi impossibile. Ovviamente dovremo attendere il verdetto ufficiale del nuovo allenatore, che molto probabilmente sarà Stefano Pioli, ma è ipotizzabile che, non avendo convinto nessuno fino ad ora, difficilmente possano rientrare nella rosa della Fiorentina del prossimo anno.

La dirigenza della Fiorentina è alla ricerca di possibili acquirenti

Secondo quanto riportato infatti sia Como che Kasimpasa non dovrebbero usufruire dell’opzione di riscatto a loro favore, facendo si che i due tornino alla base. Con scarsa probabilità però resteranno alla Fiorentina: gli entourage di entrambi i giocatori infatti sono già all’opera per trovare una nuova sistemazione ai loro sostituti, con il club gigliato disposto a scendere a compromessi pur di lasciarli partire e sfoltire la rosa da mettere a disposizione al nuovo allenatore.