Ranieri, il debutto più difficile in un clima surreale. Ma il carattere non manca al capitano viola

Nella situazione surreale che si è creata nel ritiro della Nazionale, con il Ct Spalletti che si appresta a sedersi sulla panchina azzurra per l'ultima volta, Luca Ranieri sembrerebbe pronto a fare il proprio debutto con la maglia dei sogni di ogni ragazzino che gioca a pallone.

La maglia da titolare

Il capitano viola potrebbe approfittare del lieve infortunio di Bastoni per prendere il suo posto come centrale di sinistra nella difesa a tre, lo stesso ruolo che ricopre abitualmente in maglia viola. Stavolta però il difensore spezino avrà più pressioni, non solo per il carico emotiva del debutto in Nazionale, ma anche per la situazione che si è venuta a creare dopo la sconfitta contro la Norvegia.

Pressioni e personalità

Forse Ranieri sognava un esordio diverso con la maglia azzurra. La partita di stasera contro la Moldavia sarà carica di tensioni e responsabilità dopo il tonfo contro la di Halaand. Il capitano viola però ha dimostrato in molteplici occasioni di avere la scorza dura e la personalità per reggere la tensione; qualità essenziali in una situazione così delicata.