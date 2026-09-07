E prima di Vanoli, c'era chi aveva proposto Sergio Conceicao alla Fiorentina...
La Fiorentina ha ormai deciso di ritornare ad affidarsi a Paolo Vanoli come allenatore.
Ma subito dopo l'uscita della notizia della fine del rapporto con Fabio Grosso, c'era chi aveva già proposto alternative a Fabio Paratici e la dirigenza viola.
Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese, A Bola, alcuni intermediari avevano fatto il nome di Sergio Conceicao al dirigente gigliato.
Evidentemente però non sono stati molto convincenti visto l'indirizzo poi preso dalla società.
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