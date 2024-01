VIDEO: L'Hajduk Spalato presenta Brekalo sulle note di "Felicità". Il filmato è già virale

L'accoglienza dell'Hajduk per il nuovo acquisto

Dopo l'ufficialità da parte della Fiorentina, questo pomeriggio anche l'Hajduk Spalato ha comunicato di aver acquistato a titolo temporaneo Josip Brekalo. L'esterno croato da tempo ormai era con le valigie in mano e, dopo esser stato costretto a rinunciare al trasferimento alla Dinamo Zagabria per i problemi economici del club, finalmente quest'oggi è riuscito a finalizzare il suo ritorno in patria.

Ora la spinta per la conquista del titolo

L'obiettivo del classe 1998 è quello di tornare a giocare con continuità e riconquistare la maglia della nazionale croata in vista dell'Europeo in programma la prossima estate. Per far questo ha scelto di raggiungere altre due ex stelle del calcio nostrano, Perisic e Kalinic, per aiutare l'Hajduk nell'impresa di conquistare il titolo.

Nel frattempo il club di Spalato ha presentato l'ex viola in un modo molto particolare, sulle note di Felicità di Albano. Questo il video pubblicato dall'Hajduk sui propri canali social: