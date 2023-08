Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, toccando varie tematiche di casa viola, dall'imminente acquisto Yerry Mina a tanto altro. Ecco le sue parole: “Verranno valutate le condizioni di Mina con le visite mediche, ma sono già state analizzate dalla Fiorentina, gli infortuni del colombiano sono gestibili. La Fiorentina ha uno staff medico di prim’ordine. Il giocatore porta esperienza, è passato anche dal Barcellona, porta fisicità, ha cattiveria sana e porta anche gol di testa. In carriera ha sempre segnato dei gol”.

E ancora: “Mina non è veloce, sarebbe stato il top se lo fosse stato, servirà supplire col reparto. Sutalo, che la Fiorentina segue da un anno e mezzo anche con l’ok del calciatore, è un elemento per cui se non si chiude la trattativa arrivano anche altre società, come l’Ajax, e tutto si complica. Ci sono anche club inglesi sul croato, per il quale si può sperare a questo punto che voglia fortemente Firenze”.

“In ogni caso la Fiorentina un altro centrale lo farà. Lo scorso anno sembrava Ranieri non destinato a giocare, invece si è ritagliato spazio. Ora ci si deve chiedere cosa fare con Martinez Quarta. Non sa giocare in un certo tipo di calcio organizzato, ha dei difetti che in questi due anni non si è tolto. Fatica a giocare di reparto, nelle scelte dei tempi, nelle uscite. La Fiorentina è alla ricerca di un giocatore che possa guidare la difesa”.

Infine, sull'attacco viola: “Di Cabral e Jovic ormai si parla da un anno. Capisco il voler difendere certi investimenti, alla fine però i due giocatori non sono ideali per il gioco di Italiano. Sulle 60 gare dello scorso anno della Fiorentina, bisogna chiedersi in quante i due attaccanti siano stati davvero convincenti”.