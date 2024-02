Col gol di Sene e le parate di Leonardelli la Fiorentina Primavera di mister Galloppa elimina la Roma e vola in finale di Coppa Italia!

Roma-Fiorentina 1-1 (66' Sene, 72' Misitano)

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti (C) (87' Maggini), Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Balbo (52' Vigiani), Rubino (87' Vitolo), Caprini; Sene (82' Braschi).

A disp.: Dolfi, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Spaggiari, Guedelevicius, Sadotti, Maggini, Braschi, Mignani, Padilla.

Allenatore: Daniele Galloppa

Finisce qui! La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa centra la finale di Coppa Italia con un risultato complessivo di 4-2 contro la Roma di Guidi e sfiderà il Torino per il trofeo! Sesta finale consecutiva per la Fiorentina Primavera, lo scorso anno sconfitta proprio dalla Roma

90+6' Ammonito Caprini che commette fallo su Plaia

90+3' Espulso dalla panchina per proteste un calciatore della Roma, lo sloveno Golic

90+3' MARAZZOTTI! Cross al bacio dello spagnolo Oliveras, oltretutto di prima intenzione, e intervento puntuale ancora di Leonardelli sul tiro dell'attaccante giallorosso

90' 6 minuti di recupero

89' CHERUBINI! Si accentra e poi libera il destro il calciatore della Roma, bravo Leonardelli a distendersi e mettere in corner

87' Esce Rubino ed entra Vitolo, poi entra Maggini per un acciaccato Biagetti

85' Ci prova da fuori Pagano, pallone troppo centrale per impensierire Leonardelli

84' MARAZZOTTI! Pazzesca chance per riaprire davvero tutto per la Roma, Oliveras dialoga con Pagano e mette un assist delizioso al centro, Pagano sbuccia e regala un cioccolatino a Marazzotti che però spara alto col sinistro da pochi passi. Incredibile occasione fallita dai padroni di casa per portarsi ad un gol dai supplementari

82' Per la Roma fuori Romano e dentro Marazzotti

82' Dentro Braschi e fuori Sene. Non vuole correre ulteriori rischi Galloppa con il senegalese ammonito

80' Ottiene un calcio di punizione da buona posizione Mannini, steso da Sene che ha rischiato di brutto il secondo giallo arrivando in ritardo

78' Nella Roma esce Costa ed entra Graziani

75' CAPRINI! Uscita decisiva del portiere della Roma che mura coi piedi il mancino della veloce punta viola, che in contropiede diventa immarcabile per la retroguardia giallorossa

72' GOL DELLA ROMA. Misitano deposita a porta vuota l'assist perfetto di Pagano, smarcato da un bellissimo filtrante di Cherubini. Grande azione della Roma che tenta di riaprire la sfida e di tempo ce n'è. 1-1

72' Conclusione sbilenca di Cherubini sugli sviluppi di un corner, palla altissima e che non può creare alcun grattacapo a Leonardelli

69' Si mette in proprio Rubino e si libera al tiro da ottima posizione: destro potente deviato in angolo da Plaia

68' Fiorentina adesso avanti di ben 3 reti nel doppio confronto in virtù del 3-1 dell'andata al Viola Park. Situazione estremamente favorevole alla squadra di Galloppa, servono ora 3 reti alla Roma per portare la sfida almeno ai supplementari

66' GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! SENEEEEEEEE! Caprini riceve proprio da Sene e rimette al centro col mancino, arriva coi tempi perfetti il senegalese e col sinistro fredda Marin! 0-1!

64' Scontro Sene-Keramitsis e questa volta pare aver avuto la peggio il giocatore viola, riesce però a rimanere in campo il calciatore senegalese, anche se un po' dolorante

60' MISITANO! Bella giocata del centravanti della Roma che riesce a liberarsi di Baroncelli sull'imbucata di Pisilli ma calcia troppo centrale, Leonardelli blocca in due tempi

58' Costa raccoglie il pallone dopo un contrasto tra Romani e Misitano ma spara alto e sbilenco col sinistro, senza impensierire Leonardelli

56' Guadagna una punizione molto utile Fortini, steso da Joao Costa. In precedenza un altro netto fallo ai danni di Caprini con l'arbitro che aveva lasciato proseguire per la regola del vantaggio

54' MISITANO! Ottimo intervento di Leonardelli sul destro potente della punta giallorossa, sulla ribattuta la palla si alza troppo e Mannini non riesce a ribatterla in rete, può bloccare in presa alta il portiere viola

52' Primo cambio per la Fiorentina: entra Vigiani per Balbo

51' PISILLI! Mancino che sibila accanto al palo della porta di Leonardelli, dopo un recupero alto e un'immediata verticalizzazione del calciatore della Roma. Occasione enorme per i padroni di casa

50' Terribile retropassaggio di Sene che sbaglia tutto ma è bravissimo Biagetti a fermare Pagano tenendo bene nell'uno contro uno. È corner per la Roma, Oliveras scodella, esce bene Leonardelli che domina l'area e abbranca il pallone

47' Fortini attacca sul versante sinistro e tenta di mettere in mezzo un pallone radente, pallone troppo a ridosso di Marin che blocca a terra la sfera

47' RUBINO! Biagetti fa correre Balbo a destra, scarico intelligente e coi tempi perfetti del venezuelano per l'accorrente Rubino che conclude di prima, pallone alto

46' Via alla ripresa al Tre Fontane! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45+2' Con grinta e caparbietà Biagetti ferma Pagano e poi verticalizza per Sene, ottima uscita di Marin che spazza via coi piedi

45' 3 minuti di recupero

44' COSTA! Si divora il vantaggio il calciatore portoghese che servito da un pallone perfetto di Cherubini mette fuori da pochi passi col mancino. Occasione d'oro cestinata dal numero 11 di casa

41' Duellano Keramitsis e Sene e il difensore della Roma resta a terra dolorante dopo lo scontro con l'attaccante viola. Borsa del ghiaccio sulla testa e momentanea uscita dal terreno di gioco per il giocatore greco

40' PAGANO! Calcia debolmente il centrocampista romano, para Leonardelli. Anche nell'occasione però la Fiorentina si era esposta ad un rischio inutile con un rilancio impreciso del proprio estremo difensore

37' Harder costretto momentaneamente ad uscire dal campo dopo un colpo subito sul quale l'arbitro De Angeli aveva sorvolato in maniera molto discutibile. Il numero 44 della Fiorentina però riesce a rientrare senza problemi

35' COSTA! Incredibile ingenuità di Leonardelli che perde un pallone sanguinoso nella costruzione dal basso ma poi riesce a rimediare salvando su Costa e deviando in corner

33' Sene abbandona momentaneamente il campo acciaccato e riceve le cure dello staff medico viola. La punta africana però riesce poi a riprendere il proprio posto sul terreno di gioco senza problemi

32' Incredibile occasione fallita da Sene! Scattato alla perfezione e smarcato da un pallone millimetrico in verticale di Biagetti, il senegalese perde il tempo del tiro a tu per tu con Marin e finisce per zappare malamente inciampando nel terreno. Palla fuori e l'arbitro ammonisce inspiegabilmente la punta viola per simulazione

30' Bell'azione sviluppata dalla Fiorentina che libera Balbo al cross, pallone un po' arretrato per Caprini che riesce ad avventarsi sul pallone e scaricare per Harder ma è tutto inutile: è fuorigioco dell'attaccante anche dell'Italia Under 18

28' Si intestardisce Cherubini ma Biagetti e Baroncelli gli sbarrano la strada, è poi molto abile Biagetti a saltare lo stesso Cherubini prendendosi un ottimo calcio di punizione

24' TRAVERSA DI PISILLI! Bolide terra-aria del centrocampista già membro stabile della prima squadra della Roma che scaglia un tiro pazzesco di prima intenzione dai 16 metri facendo tremare la porta viola. Pallone impossibile da intercettare per Leonardelli, che benedice la traversa

22' Misitano cerca di sorprendere tutti col tacco sul cross dalla destra di Pisilli ma viene controllato da Baroncelli che lo francoballa in maniera decisa schermando anche in parte la conclusione, pallone tra le braccia di Leonardelli

20' Scappa bene sulla corsia mancina la Roma, tempestivo Biagetti nello schermare Oliveras che aveva provato a mettere al centro un pallone basso sul primo palo. Ottima lettura e chiusura decisiva del capitano viola

19' Bell'anticipo di Biagetti, con forza e ruvidità, Caprini può scattare in un due contro due assieme a Sene ma sbaglia il tempo del servizio per il compagno, permettendo a Keramitsis di chiudere

16' IEVOLI! Prova a cercare il secondo palo il centrocampista viola, ma conclude fuori misura dai 20 metri. Bravissimo Ievoli a raccogliere la sfera, controllare e avanzare col pallone dopo un rinvio della difesa giallorossa. In precedenza bellissima azione gigliata rifinita dallo stesso Ievoli, che aveva liberato al cross Harder

14' Fallaccio di Romano su Rubino, rischia il giallo il centrocampista capitolino ma l'arbitro lo grazia nell'occasione decidendo per un semplice richiamo verbale

13' Bel pallone in profondità di Costa che si accentra e serve Misitano, controllo e tiro col sinistro della punta italo-americana che termina alta, potente ma imprecisa la conclusione del giocatore di casa

9' Si libera di Fortini accentrandosi Costa che poi tenta di sorprendere Leonardelli col mancino, conclusione troppo debole e centrale: para facilmente il portiere viola che sostituisce Tognetti, fermato da un problema muscolare

6' Misitano favorito da un rinvio terribile di Ievoli si trova un assist al bacio in area di rigore ma viene fermato da un ottimo intervento di Baroncelli, poi è Romani a respingere in corner il tentativo di Cherubini

6' Rubino smarca Caprini in ottima posizione per rientrare e far girare il destro, è approssimativo però l'attaccante viola nella conduzione e viene chiuso dalla difesa di casa, per la precisione da Plaia

4' Ruba palla Caprini e scarica, Fiorentina che inizia a provare a impostare il proprio gioco scambiando il pallone dal basso. Fortini esce benissimo palla al piede e viene steso da Costa. Squadra viola che può respirare ed uscire

2' Avvio come prevedibile supersonico della Roma, che spinge a destra e va al cross con Mannini, respinta corta di Biagetti che finisce sul mancino di Costa, conclusione del portoghese respinta da Baroncelli, poi ci prova Pisilli ma viene murato a sua volta

1'Partiti! FORZA VIOLA!

Pomeriggio cruciale per la Fiorentina Primavera di mister Daniele Galloppa, per confermare la propria supremazia in Coppa Italia proseguendo il lavoro targato Aquilani. A Roma la Viola sfida i giallorossi di Federico Guidi per la semifinale di ritorno della Primavera Timvision Cup. Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la consueta diretta testuale.

La Fiorentina parte da una posizione di vantaggio, in virtù del successo dell'andata per 3-1 con reti di Fortini, Harder e Rubino. Fischio d'inizio alle ore 18.

