Ultima giornata piuttosto balneare su tanti campi ma inaspettatamente accesa nei secondi tempi di Udine e Roma: la Fiorentina aggancia la quarta Conference di fila proprio allo scadere, con un insperato 3-2 in rimonta firmato da Kean a otto minuti dalla fine. Ma soprattutto con il suicidio interno della Lazio, che perde per 1-0 in casa con il Lecce, con un gran gol di Coulibaly.

In zona Europa la Roma sfiora soltanto la Champions, vincendo 2-0 a Torino con le reti di Paredes e Salemaekers ma la Juve batte il Venezia per 3-2: vantaggio lagunare con Fila, poi la rimonta con Yildiz e Kolo Muani e dopo Haps la rete definitiva di Locatelli su rigore.

Retrocessione invece per l'Empoli, che perde 1-2 in casa con il Verona anche per le vittorie contemporanee di Lecce e Parma, in casa dell'Atalanta.

Atalanta-Parma 2-3

Empoli-Verona 1-2

Lazio-Lecce 0-1

Torino-Roma 0-2

Udinese-Fiorentina 2-3

Venezia-Juventus 2-3

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Napoli 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 70, Roma 69, Fiorentina 65, Lazio 65, Milan 63, Bologna 62, Como 49, Torino 44, Udinese 44, Genoa 43, Verona 37, Cagliari 36, Parma 36, Lecce 34, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.