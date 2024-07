Ziliani: "Impazza la corsa a contendersi gli scarti della Juventus, con la Fiorentina scatenata che dopo Kean vuole anche Locatelli"

Il giornalista sportivo Paolo Ziliani è scatenato sui social contro la Juventus, che recentemente ha venduto Kean alla Fiorentina: "Gatti che dice no alla Premier, la Fiorentina che dopo Kean vuole Locatelli, Rugani chiave per arrivare a Koopmeiners: l'allegro mercato-Juve minuto per minuto. Mentre impazza la corsa a contendersi gli scarti e gli esuberi di Madama che conta di raggranellare così 65 milioni di tesoretto (fonte Gazzetta) con la Fiorentina scatenata (dopo Kean ora vuole Locatelli), la campagna di rafforzamento bianconera procede fra gli "oh!" di meraviglia e gli sca**ellamenti dell'Istituto Luce: quando c'è di mezzo la Juve, tutto quanto fa spettacolo. Leggere per credere...".

E poi rincara la dose

“Guardare il dito invece della luna: ovvero la Juventus che prova a disfarsi di Chiesa mentre di nascosto tenta disperatamente di liberarsi di Vlahovic. Nessuno lo scrive, ma a causa dell'ultimo rovinoso aumento di stipendio appena scattato, da 7 a 12 milioni netti (23 lordi), Dusan graverà a bilancio per 82 milioni nelle prossime due stagioni: e visto che Motta per lui non stravede, la mission impossibile che Elkann ha affidato a Giuntoli è disfarsi del serbo adesso prima che arrivi l'estate prossima e (come per Chiesa) sia troppo tardi”.