La probabile formazione del Lecce: Un'assenza importante a centrocampo. D'Aversa punta su Almqvist e Banda

Un Lecce in difficoltà. E' quello che si troverà davanti la Fiorentina stasera al ritorno in campo in campionato.

Un'assenza importante a centrocampo

La formazione giallorossa non potrà avere a disposizione Ramadani a centrocampo perché squalificato. Il suo sostituto naturale è il francese Blin.

Il terzetto d'attacco

In attacco si rivedrà la coppia di esterni Almqvist-Banda, sui quali il tecnico D'Aversa punta molto, mentre Krstovic si piazzerà al centro.

Questa la probabile formazione del Lecce: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.