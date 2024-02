La probabile formazione della Fiorentina: Si riparte da Gonzalez. Belotti pronto all'esordio

Il volto della Fiorentina esce praticamente invariato da questo mercato invernale e con alcuni problemi irrisolti. Anche perché Italiano sembra avere ancora l'intenzione di puntare sugli attaccanti esterni all'interno del suo scacchiere.

Si riparte da Gonzalez

I viola si presentano a Lecce, dove giocheranno stasera, innanzitutto con Gonzalez come titolare. Si tratta di una prima volta dopo il suo ritorno dall'infortunio e dopo aver giocato uno spezzone di gara (con tanto di rigore sbagliato, ahinoi) contro l'Inter.

L'esordio per Belotti

Belotti, l'ultimo arrivato, è pronto all'esordio. Non sarà sicuramente titolare, visto che ha fatto un solo allenamento con la squadra, ma per lui potrebbe esserci a disposizione uno spezzone di gara nella parte finale del match.

Da segnalare anche il ritorno del capitano Biraghi che contro l'Inter non ha giocato, in quanto squalificato, mentre Lopez dovrebbe sostituire l'indisponibile Arthur.

Il probabile undici

Questa la probabile formazione della Fiorentina: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Lopez; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.