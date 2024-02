I convocati della Fiorentina: Subito dentro il Gallo, Italiano ritrova Sottil ma perde il faro del centrocampo. Ancora out Christensen

Niente Arthur per il Lecce

La Fiorentina a Lecce senza Arthur Melo. Il brasiliano non farà parte del gruppo che prenderà parte alla trasferta di Lecce nella giornata di domani, complice un problema al ginocchio. Nella lista non c'è nemmeno Lorenzo Amatucci, che sta firmando in questi minuti con la Ternana. Ancora out anche Christensen, fuori per squalifica Ikone.

Torna un'ala, dentro il Gallo

Rientra tra i disponibili Riccardo Sottil dopo i problemi con l'Inter e c'è anche il nuovo arrivato Andrea Belotti. Di seguito, la lista completa dei convocati viola: