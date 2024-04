Da poco terminata Bologna-Monza al Dall'Ara. Pareggio a sorpresa tra la squadra di Thiago Motta e i brianzoli, in una sfida a reti bianche.

I rossoblù non sfruttano l'altro 0-0, quello del derby della Mole, per accorciare sulla Juventus e sale a 59 punti. Il Monza, invece, strappa un punto che consente ai ragazzi di Palladino di raggiungere la Fiorentina a quota 43 punti, con I viola che però hanno due partite in meno dei biancorossi (contro Genoa lunedì e il recupero contro l'Atalanta).

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Milan 68, Juventus 63, Bologna 59, Roma 55, Atalanta* 50, Lazio 49, Napoli 48, Torino 46, Fiorentina* 43, Monza 43, Genoa 38, Lecce 32, Cagliari 30, Udinese 28, Empoli 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15.

*una partita da recuperare