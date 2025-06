Su Lady Radio l'ex difensore viola Roberto Galbiati si è espresso sul tema del prossimo tecnico della Fiorentina dando anche un nome preciso.

‘Manca una figura come Oriali alla Fiorentina’

“La Fiorentina è ampiamente in tempo a scegliere l’allenatore, ancora molte panchine sono vuote in Serie A. La cosa fondamentale è non prendere un allenatore solo perchè non vogliono gli altri, deve essere una scelta precisa e convinta. Alla Fiorentina servirebbe una figura come è Oriali al Napoli. Un tramite tra allenatore e società, per quanto riguarda gli aspetti sportivi”.

‘Farioli ideale per ripartire. Pioli ha fatto bene a Firenze, però…’

"Farioli per me sarebbe l’allenatore ideale per la Fiorentina per ripartire. Ragazzo giovane che sa lavorare anche coi giovani, potresti cominciare a costruire un programma pluriennale. Ha esperienza internazionale, ha già fatto l’Europa. Ha ottime idee. Pioli? Ha fatto molto bene a Firenze, si è trovato bene, è andato via non per i risultati. Penso che gli piacerebbe tornare, ma dopo una piazza come il Milan, tornerebbe a fare la Conference? Fossi in lui punterei ad altre squadre, come Bergamo, visto che l’Atalanta giocherà la Champions ed al momento è superiore come piazza".