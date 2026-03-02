Corriere Fiorentino: Le scelte obbligate per Vanoli

Sono ben tre le pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 2

Apertura per: “L’ora dei punti pesanti”. Sottotitolo: “Dopo le sconfitte di Cremonese e Lecce, i viola stasera hanno la possibilità di lasciare la zona rossa. A patto di non bissare la brutta figura di giovedì”.

Pagina 3

Sulla formazione probabile di stasera: “Fortini al posto di Dodò, Gud rientra a sinistra Vanoli e le scelte obbligate”.

Pagina 4

Qui leggiamo: “Zaniolo un anno dopo: dal flop in viola al rilancio a Udine, sognando i Mondiali”. Sottotitolo: “A Firenze non ha lasciato tracce, ora è un punto fermo di Runjaic. L’amico Kean e il piccolo Leonardo”.