Delusione Richardson: il giocatore ha chiesto la cessione dopo appena 5 mesi dal suo arrivo alla Fiorentina. Il punto della situazione

Il mercato della Fiorentina assume contorni sempre più difficili. Oltre alle trattative in entrata che stentano a decollare, ci sono affari in uscita difficili da portare a termine. In tutto questo ci sono risultati sportivi deludenti e chi, per il poco minutaggio, è scontento della sua avventura a Firenze.

Come scrive il Corriere dello Sport, Amir Richardson avrebbe chiesto la cessione al club viola dopo appena 5 mesi dal suo arrivo a Firenze dal Reims. Il centrocampista marocchino è deluso da come stanno andando le cose in viola e preferirebbe proseguire altrove la stagione.

Un problema non da poco per la Fiorentina, con la coperta già corta a centrocampo. Senza contare che il giocatore acquistato a titolo definitivo in estate non può lasciare la società viola in prestito per accasarsi all'estero, avendo il club gigliato terminato gli slot imposti dalla FIFA per questo tipo di operazioni.