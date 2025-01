Con la cessione di Michael Kayode, in casa Fiorentina un nome molto chiacchierato è diventato Niccolò Fortini, laterale di proprietà viola in prestito alla Juve Stabia. Si è discusso della possibilità di un rientro anticipato, per fare da alternativa a Dodo, ma lo scenario che si prospetta è ben diverso.

Fortini resta alla Juve Stabia. Il perché della presenza al Viola Park

Niccolò Fortini rimarrà alla Juve Stabia fino al termine della stagione: questo è quanto ha detto l'entourage del ragazzo alla Fiorentina, come riportato da Metropolisweb.it. La presenza odierna del classe 2006, in più, è legata a un infortunio che lo ha costretto al cambio nell'ultima gara di Serie B (botta alla caviglia contro il Palermo) e che lo terrà fuori dal campo per circa quindici giorni.