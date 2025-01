FOTO FN: Al Viola Park spunta anche un calciatore della Fiorentina molto chiacchierato in chiave mercato. I dettagli

La Fiorentina Primavera in questi minuti sta sfidando la Cremonese al Viola Park, e nel pubblico, oltre al terzo portiere viola Tommaso Martinelli è spuntato anche un altro calciatore viola: si tratta del duttile esterno gigliato Niccolò Fortini.

Una soluzione fatta in casa per la fascia

Il classe 2006 gigliato è attualmente in prestito alla Juve Stabia ma negli ultimi giorni si è parlato di un suo possibile ritorno alla Fiorentina nell'attuale finestra di mercato, in virtù dell'imminente passaggio di Kayode al Brentford. Fortini non occuperebbe spazio in lista essendo cresciuto nel vivaio.

Il giocatore presente con l'agente

Da capire se si tratti solo di un saluto agli ex compagni della Primavera di Galloppa o se vi siano anche ragioni di mercato dietro alla presenza del calciatore di proprietà viola. Con Fortini è presente anche l'agente Nicola Dal Checco: il calciatore è rappresentato da You First.

Di seguito la foto del calciatore viola: