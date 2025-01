La Fiorentina fa la scelta low cost: ecco il terzino a chilometro zero

Il messaggio da parte della dirigenza della Fiorentina è arrivato forte e chiaro: il vice Dodo sarà fatto in casa. Partito Kayode il club viola non cercherà un suo sostituto sul mercato. Lo si legge stamani su La Nazione.

Tre innesti in Europa

Una scelta questa che sembra ormai definitiva, anche perché i rinforzi dovranno arrivare altrove e se la lista per la Serie A consente margini di manovra, quella europea della Conference League ha paletti molto più rigidi: tre al massimo, i cambi ammessi.

Il rientro o lo spostamento

In termini concreti, le soluzioni sono far rientrare Niccolò Fortini dal prestito alla Juve Stabia, oppure spostare Matias Moreno. Il difensore argentino si sta allenando già da diversi giorni per giocare in una posizione non sua.

La mossa della disperazione

L'anno scorso poi, Italiano spostò Fabiano Parisi sulla fascia destra. Un esperimento questo che però non ebbe un grande successo. Palladino potrebbe ritirarlo fuori proprio in caso di disperazione.