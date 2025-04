Il giornalista Tony Damascelli, ha scritto stamani un commento su Il Giornale, nel quale ha parlato anche del rinvio delle gare dopo la morte di Papa Francesco e, soprattutto, di giorno e orario decisi per i recuperi.

"Si è scelto il pallone in calcio d’angolo - sono le parole di Damascelli - per pulire l’area di rigore e la coscienza, tanto si va in campo domani pomeriggio ma attenzione, alle 18.30 per evitare la concomitanza con la semifinale della coppa Italia, come se i tifosi di Torino, Udinese, Parma, Juventus, Cagliari, Fiorentina, Lazio e Genoa, siano tutti attratti e coinvolti dal derby di Milano. La tivvù ha le sue regole, il cordoglio è già memoria antica".