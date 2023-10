Come dichiarato ieri dal direttore generale della Fiorentina, per un'eventuale permanenza in viola di Arthur Melo se ne parlerà a fine stagione insieme alla Juventus. Insomma, non la più comoda delle situazioni, visto il cartellino del giocatore. Ma i bianconeri non sembrano interessati al brasiliano come priorità tecnica.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, la Juventus è a caccia di centrocampisti. L'ultima idea di Giuntoli è Rodrigo De Paul, in passato vicinissimo alla Fiorentina e attualmente all'Atletico Madrid. I bianconeri avrebbero già tentato il prestito con diritto di riscatto in caso di qualificazione in Champions League.